Setl Group профинансировал ремонт и оснащение здания школы в Василеостровском районе

Setl Group

4 апреля обновленный первый корпус школы на Среднем пр. В.О открыл свои двери для учеников и педагогов. На церемонии открытия присутствовали врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель совета директоров холдинга Setl Group Максим Шубарев.

Школа размещается в трех корпусах. Это единственный проект в России, который объединяет образование, профессиональную подготовку и обучение детей-инвалидов самостоятельной жизни без помощи взрослых. Холдинг Setl Group выделил на ремонт, поставку мебели и оборудования для всех трех зданий 150 млн руб. Сейчас полностью завершены работы в первом корпусе.

Отремонтирован фасад, кровля и выполнен внутренний косметический ремонт. Этот корпус школы признан объектом культурного наследия – он был построен в 1899 году в ознаменование рождения дочери Николая II княжны Ольги и предназначался для «Детского приюта трудолюбия». Для сохранения культурно-исторической ценности здания ремонт выполнялся по специально разработанному дизайн-проекту.

На выделенные холдингом средства уже приобретено компьютерное и интерактивное оборудование для учебных кабинетов, актового зала, техника для мастерских: токарный, фрезерный, сверлильный, шлифовально-полировальный и другие станки, оборудование для столовой и кухни.

В результате в школе создана современная образовательная инфраструктура с яркими дизайнерскими решениями. Теперь здесь располагается реставрационная мастерская с профессиональными станками и оборудованием, кулинарная студия и студия основ социальной жизни, релаксационное пространство «Четыре стихии», класс-трансформер и коворкинг-зона, современный актовый зал, музыкальная студия и библиотека. Предусмотрены предметные кабинеты и кабинеты специалистов службы сопровождения для индивидуальной работы с детьми. Современная столовая, спортивный зал, учебные классы доступны инвалидам-колясочникам.

Сейчас стартовали работы по комплексному ремонту, оснащению и созданию доступной среды во втором корпусе. Работы планируется завершить в конце августа 2019 года. Территорию благоустроят по уникальному дизайн-проекту с учетом особенностей детей, имеющих тяжелые нарушения развития. В сентябре 2019 года начнутся работы в третьем корпусе школы.

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