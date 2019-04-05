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Спорт
05.04.2019 11:53
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«Зенит» объявил о новом выпуске скандального канала Z+

Футбольный клуб «Зенит» анонсировал новый выпуск клубного канала Z+. Как сообщалось ранее, он выйдет перед матчем 22 тура РПЛ против «Локомотива» 7 апреля.

На официальном сайте петербургской команды появилась информация, что новый выпуск начнется за час до стартового свистка, то есть в 18:00.

«Вас ждет настоящее футбольное шоу!» – обещает пресс-служба сине-бело-голубых. Гостями студии в этот раз станут бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин и комментатор Илья Геркус. За тактические разборы будут отвечать тренер Александр Григорян и еще один экс-футболист петербуржцев — Алексей Игонин. Также анонсирована презентация нового трека рэпера Гарри Топора. Кроме того, ожидается появление экс главного тренера «Зенита» Властимила Петржелы.

Напомним, канал Z+ был запущен 17 марта перед игрой «Спартак» – «Зенит». В рамках прямого эфира на новом канале «Зенита» гости и ведущие в большом количестве употребляли нецензурные выражения. В числе гостей были певец Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев. Команда «Зенит-ТВ» отреклась от создания нового канала, заявив, что проектом занимались другие люди. Ведущая трансляции Мария Командная сразу после окончания эфира принесла публичные извинения и объявила об уходе без гонорара.



Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что, несмотря на критику, канал продолжит существовать. 23 марта фанаты «Зенита» во время товарищеской игры с «Аустрией» растянули нецензурный баннер против Z+, в котором отдельно отметили вклад главного продюсера канала Игоря Порошина.

Во время встречи с болельщиками 28 марта на «Газпром Арене» Александр Медведев на вопрос фанатов, будут ли уволены ответственные за первый выпуск, ответил: «Шанс на исправление дается всем».

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