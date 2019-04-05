На Васильевском услышали басовитое гудение шмеля

После того, как весенние цветы пробились на газонах в Петербурге, горожане заметили и первых насекомых. На распустившийся ирис прилетел шмель.

О наблюдении сообщается в группе «Живём на Васильевском» 5 апреля.







Прохладная погода не пугает шмеля, так как температура его тела равна 40 градусам. Этих насекомых часто даже не видно, но хорошо слышно. Басовитое гудение возникает при быстром сокращении грудных мышц. Таким образом шмель согревается.

В начале весны у шмелей время обустройства жилищ, которые они сооружают на земле.