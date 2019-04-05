Прокуратура назвала причины плохой уборки снега в Петербурге. Беглову внесено представление об устранении нарушений

Прокуратура Петербурга обнаружила отсутствие контроля за уборкой снега со стороны комитета по благоустройству Смольного минувшей зимой. Не хватало координации и техники.

Как говорится в ответе прокуратуры на запрос депутата Госдумы Михаила Романова, ведомство проверило соблюдение законодательства при уборке города от снега зимой 2018-2019 годов. Установлено, что техники не хватало, а использовали ее неэффективно. Кроме того, ответственные службы не учитывали специфику районов при формировании автопарков и не продумали логистику вывоза снега: своевременно не отреагировали на усиление снегопадов и не организовали до 10 дополнительных площадок складирования снега в каждом районе.

Прокуратура считает, что различные ведомства действовали разобщенно, не согласовывая друг с другом графики очистки дорог, дворов и крыш, из-за чего образовались ледяные наросты, уборка которых неподготовленным штатом и техникой невозможна. По факту выявленных нарушений временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга внесено представление об их устранении. Других мер прокурорского воздействия не предполагается.

Подробные итоги снежной зимы в Петербурге «Фонтанка» подводила 1 марта. От гололеда и сосулек пострадали, по данным скорой помощи, 4075 горожан. Серьезные травмы зафиксировали у 3734 человек. Как утверждалось, в связи с плохой уборкой снега, были освобождены от должностей главы четырех районов. Смольный признал, что мероприятия по очистке города критически недофинансированы, а потребность города в снегоуборочной технике составляет 1,2 тысячи единиц.

В том же документе прокуратура отчиталась о ходе уголовного дела по факту причинения смерти студенту химико-фармацевтического университета Бабурбеку Очилову. Молодой человек погиб 5 февраля при падении наледи с крыши здания университета на Петроградской стороне. Как уже сообщала «Фонтанка», обвинение в получении взятки и в халатности предъявлено проректору вуза Сергею Хозину. Кроме того, к ответственности за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей и за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, привлечены руководители подрядных организаций Азмагулов и Константинов. Срок предварительного следствия истекает 5 апреля.





