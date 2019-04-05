СМИ: Роскомнадзор по решению петербургского суда массово блокирует публикации о главе ВТБ и ведущей «России 1»

Российское надзорное ведомство ограничило доступ по тысяче ссылок на сайты, где упоминаются глава ВТБ Андрей Костин и журналист телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде.

Массовые блокировки, проведенные на основании судебных решений прошлого года, стали прецедентом для России. Об этом 5 апреля сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя «Роскомсвободы» Артема Козлюка.

По требованию ведомства было удалено и опубликованное 2 апреля на «Яндекс.Дзене» расследование проекта Baza об апартаментах в элитном жилом комплексе «Новая Остоженка», которые якобы перешли от банка к Аскер-заде. Представитель сервиса блогов уточнил, что причиной удаления стали «оскорбления или клевета», однако воздержался от комментариев по поводу автора жалобы.

«Яндекс.Дзен» получил уведомление от федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В нем Роскомнадзор указал, что материал содержал «информацию, распространение которой в России запрещено» по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Иск о защите деловой репутации был подан банком ВТБ в прошлом году. На его основании в реестр запрещенной информации попали 739 страниц.

В надзорном органе подтвердили факт блокировки. Андрей Костин и Наиля Аскер-заде отказались от комментариев.





