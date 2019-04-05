На покупку «Ленты» появился новый претендент. «Магнит» предложил купить конкурента за 1,78 млрд долларов

Розничная сеть «Магнит» предложила акционерам «Ленты» выкупить 100% ретейлера за 1,78 млрд долларов. Как говорится в сообщении «Ленты», компания получила такую оферту 1 апреля, незадолго до того, как было объявлено о готовящейся сделке с «Севергрупп» Алексея Мордашова.

«Независимые директора «Ленты» попросили «Магнит» подтвердить, желает ли он провести сделку с «Лентой» в свете того, что «Севергрупп» согласился приобрести примерно 42% «Ленты» у TPG и EBRD, и, если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции. «Магнит» еще не предоставил такой информации»,— отмечают в «Ленте».

2 апреля стало известно, что крупнейшие акционеры сети «Лента», TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), договорились о продаже своих акций «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова.

«Лента» и «Магнит» входят в число крупнейших российских ретейлеров. Выручка по итогам 2018 года превысила 400 млрд рублей и 1,23 трлн рублей соответственно. Ранее экс-директор «Ленты» Ян Дюннинг перешел на работу в «Магнит».





