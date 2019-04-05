На сайте псковской прокуратуры рекламировали интим, казино и букмекеров. В УФАС направлена жалоба

Рекламу секс-шопов, казино и услуг шиномонтажа увидели посетители сайта прокуратуры Псковской области. Часть ссылок также вела на украинские ресурсы. Надзорный орган винит хакеров, журналисты нашли повод обратиться к антимонопольщикам.

Об этом 5 апреля пишет «Новая газета». Журналисты обнаружили рекламу сторонних ресурсов на сайте псковской прокуратуры. Тексты с гиперссылками прикрепили к последним абзацам ведомственных пресс-релизов. Всего оказались скомпрометированы как минимум 62 статьи. 17 ссылок вели на сайты секс-шопов, услуг эскорта, на интимные видеочаты. Также рекламировались нелегальные казино и букмекерские конторы. Почти с десяток сайтов предлагали услуги шиномонтажа и написания дипломов. Кроме того, прикрепили хакеры ссылки на украинские ресурсы: в публикациях рассказывалось, где в соседней стране можно купить иконы ангела-хранителя. Также псковичи могли познакомиться с материалами об украинском предпринимателе и филантропе Максиме Полякове, создателе аэрокосмической компании Firefly Aerospace и фонда Noosphere. В пресс-службе фонда журналистов заверили, что Поляков не имеет к появлению на сайте рекламы никакого отношения.

В прокуратуре указали на уязвимость в защите сайта. Разрабатывала платформу местная дизайн-студия fele.ru, а поддержкой занимается Plum Squares. Директор обеих компаний Павел Ляховский не смог вспомнить стоимость работ, так как «это было еще в 2005 году».

Между тем закон «О рекламе» запрещает рекламу азартных игр, секс-услуг, а также написания научных работ. В связи с чем журналисты «Новой газеты» сделали скриншоты страниц сайта и направили жалобу в УФАС.







Сейчас никаких посторонних материалов на ведомственном сайте нет.