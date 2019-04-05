Врачи рассказали о здоровье Мика Джаггера после операции на сердце

Фронтмен группы The Rolling Stones Мик Джаггер перенес операцию на сердце. Медицинское вмешательство было проведено в Нью-Йорке, сейчас певец восстанавливается, что займет несколько дней.

Как сообщает 5 апреля Billboard, артисту была сделана транскатетерная замена аортального клапана — щадящая альтернатива традиционной операции, не предполагающая вскрытия грудной клетки. Она применяется для пациентов с повышенными рисками хирургического вмешательства.







Сейчас, по данным источников издания, 75-летний Джаггер чувствует себя хорошо, врачи следят за его здоровьем на предмет повышения давления и других возможных осложнений.

О том, что The Rolling Stones пересмотрят расписание своего концертного тура No Filter, чтобы певец смог сделать операцию на сердце, было объявлено только 31 марта. Изначально планировалось, что его североамериканская часть стартует в апреле, но теперь дата начала перенесена на июль. Новые сроки будут анонсированы в течение ближайших недель.