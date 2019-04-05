«Уволить меня могут только избиратели, а не политические лилипуты». Отстранённый мэр Риги Ушаков оспорит своё увольнение в суде

Отправленный в отставку мэр столицы Латвии Нил Ушаков будет добиваться отмены своего увольнения через суд. Об этом политик написал на своей странице в Facebook 5 апреля.

«Все это, естественно, будет оспорено в суде. Мэром меня сделали мои избиратели рижане и уволить могут только они, а не Пуце и прочие политические лилипуты! – заявил Ушаков. – Сейчас мне придется пройти путь этого давления и унижений, но в моем характере вы можете не сомневаться».

Об отставке Ушакова стало известно утром 5 апреля. Распоряжение подписал министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце.

«На выборах Рижской думы в 2017-м году нынешний министр Пуце получил около 5 000 голосов рижан. Я получил 105 000. За 10 лет победить меня в честной, открытой и демократической борьбе им не удавалось ни разу. Министр принял абсолютно противоправное решение и отстранил меня от должности…. … По словам министра, его решение о моем отстранении должно соответствовать «росту политической и правовой культуры». О политической культуре говорит политик, который создавал партию на деньги, полученные от бизнеса залов игровых автоматов?» – отметил Нил Ушаков.







Ушаков сообщил «Фонтанке», что подробные комментарии по ситуации он даст сегодня в полдень на специальном брифинге для прессы.

В январе 2019 года бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провело обыски у Ушакова, в рамках дела о взятках, в получении которых подозревают сотрудников Рижской думы и муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. По версии следствия, предприятия из Чехии и Польши дали взятку в размере 800 тысяч евро за поставку в Ригу почти 200 автобусов и троллейбусов .

Ранее депутаты Рижской думы дважды отказались освобождать Ушакова от должности мэра. Исполнять обязанности мэра в это время будет спикер Рижской городской думы Олег Буров. На обжалование увольнения у Ушакова есть один месяц.

Нил Ушаков возглавлял Ригу последние 10 лет. Он впервые занял пост мэра латвийской столицы в 2009 году. Отметим, что на парламентских выборах в октябре 2018 года Юрис Пуце и его партия «За развитие Латвии» получили 12% голосов. Партия «Согласие» Нила Ушакова стала лидером с результатом 20%.