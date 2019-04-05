Всемирный банк сообщил о замедлении роста российской экономики

Всемирный банк понизил прогноз роста экономики России. Об этом говорится в отчете, опубликованном 5 апреля на сайте организации.

Экономисты подсчитали, что российский ВВП вырастет в 2019 году на 1,4%. В январе эксперты Всемирного банка были более оптимистичны и прогнозировали рост в 1,5%. Инфляция, по их оценке, составит 5,2%. На ее повышение повлияли высокие цены на нефть, а также рост НДС до 20% и падение курса рубля.

Отметим, Центробанк РФ считает, что ВВП в 2019-м вырастет на 1,2-1,7%, а инфляция составит 4,7-5,2%. Минэкономразвития оптимистичнее — по прогнозу ведомства ВВП в этом году увеличится на 1,3%, а инфляция составит 4,3%.





