На Комендантском девушка пострадала на «зебре»

Серьёзное ДТП произошло утром 5 апреля в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, около 8:15 на перекрёстке Комендантского и Шуваловского проспектов женщина 1986 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, сбила человека в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Девушка-пешеход получила травмы средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.







«На этом участке дороги водители очень редко сбавляют скорость перед пешеходным переходом», – отмечает Алла в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», где обсуждают это происшествие.