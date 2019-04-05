Георгия Данелию на следующей неделе похоронят на Новодевичьем кладбище

Советского и российского кинорежиссера Георгия Данелию, который умер после продолжительной болезни в возрасте 88 лет, похоронят 9 апреля на Новодевичьем кладбище.

Эту информацию ТАСС 5 апреля подтвердил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

В феврале режиссер был госпитализирован с воспалением легких. Врачи ввели его в искусственную кому для стабилизации дыхания. 4 апреля стало известно, что Данелия ушел из жизни. «Фонтанка» вспомнила лучшие работы режиссера.





