Георгия Данелию на следующей неделе похоронят на Новодевичьем кладбище
Советского и российского кинорежиссера Георгия Данелию, который умер после продолжительной болезни в возрасте 88 лет, похоронят 9 апреля на Новодевичьем кладбище.
Эту информацию ТАСС 5 апреля подтвердил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
В феврале режиссер был госпитализирован с воспалением легких. Врачи ввели его в искусственную кому для стабилизации дыхания. 4 апреля стало известно, что Данелия ушел из жизни. «Фонтанка» вспомнила лучшие работы режиссера.
Справка:
Георгий Данелия родился в Тбилиси 25 августа 1930 года. В возрасте шести лет переехал в Москву, окончил архитектурный институт и позже — режиссерские курсы при «Мосфильме», мастерскую автора «Летят журавли» Михаила Калатозова. Известность к нему пришла в 1964 году, после выхода лирической комедии «Я шагаю по Москве». Среди картин Данелии — «Афоня», «Осенний марафон», «Мимино», «Кин-дза-дза». Режиссер также был сценаристом или соавтором сценариев большинства своих фильмов.
Лауреат множества государственных премий, почетный член Российской академии художеств, с 1987 года — президент и художественный руководитель киностудии «Ритм» концерна «Мосфильм».