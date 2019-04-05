«Алмаз – Антей» примет участие в V Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога»

Форум «Арктика – территория диалога» пройдет в Петербурге с 09 по 10 апреля 2019 в КВЦ «Экспофорум».

«Арктические проекты Концерна, над которыми наши предприятия довольно давно и активно работают, благодаря участию в Арктическом форуме заинтересовали ряд серьезных компаний, – отметил заместитель генерального директора Концерна, руководитель Арктической рабочей группы Концерна Михаил Подвязников. – С некоторыми из них мы уже работаем над реализацией совместных проектов. Концерн, как одно из передовых предприятий оборонно-промышленного комплекса России, сегодня располагает хорошим научно-техническим потенциалом, который без сомнения может быть интересен для развития северных территорий нашей страны. Трансфер военных технологий в гражданские, на наш взгляд, очень востребованный формат для суровых климатических условий Арктики».

Концерн продемонстрирует новейшие разработки для различных отраслей промышленности, предназначенные для эксплуатации в условиях низких температур в Арктическом регионе РФ. Вся продукция прошла необходимые испытания, и соответствует высочайшим международным стандартам.

На стенде будет представлена продукция 9 предприятий, входящих в АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», в том числе продукция Брянского автомобильного завода.

Посетителям форума расскажут о завершающем этапе ходовых испытаний арктического вездехода БАЗ–69092 в Республике Саха (Якутия). Вездеход – первый образец техники, изготовленной Брянским автозаводом для нужд МЧС России. Модель разработана с учетом пожеланий северян и предназначена для использования в экстремальных условиях Арктики. Например, шасси БАЗ в «арктическом» исполнении можно эксплуатировать при температурных режимах – от -50 до +50. Вездеход имеет высокую проходимость, может выдержать крен в 40°.

С докладами выступят представители концерна «Алмаз – Антей» и Научно-исследовательского центра аддитивных технологий и материалов Концерна.

«Алмаз – Антей» является одним из ключевых предприятий – участников стратегических государственных программ в сфере развития Арктического региона в России.

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