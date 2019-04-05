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05.04.2019 14:05
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«Открытие Брокер» удваивает кэшбек для новых клиентов

«Открытие Брокер» удваивает кэшбек для новых клиентов

предоставлено компанией АО «Открытие Брокер»

«Открытие Брокер» запустил акцию «Инвест-привет!»* в рамках программы лояльности для инвесторов и трейдеров «O. InveStore!».

По её условиям новые клиенты компании в течение первого месяца сотрудничества будут получать удвоенный кэшбек при совершении сделок на фондовом, срочном и валютном рынках Московской биржи.

Действие акции «Инвест-привет!»* распространяется на новых клиентов, подключивших тариф «Личный брокер», «Ваш финансовый аналитик. Инвестор», «Универсальный», «Модельный портфель» или «Профессионал». Для участия в акции «Инвест-привет!» клиентам необходимо присоединиться к программе лояльности «O. InveStore!». Кэшбек будет начисляться в течение первого месяца сотрудничества при совершении сделок с инструментами фондового, срочного и валютного рынка Московской биржи. Далее клиенты будут получать стандартные бонусы от уплаченных комиссий за сделки.

Программа лояльности «O. InveStore!» была представлена клиентам «Открытие Брокер» в декабре 2018 года. Участники программы могут также получать бонусные баллы за рекомендацию «Открытие Брокер» для инвестирования на финансовых рынках среди своих друзей, родственников и коллег. Полученные баллы можно потратить на покупку различных товаров, использование сервисов и услуг. Перечень вознаграждений для клиентов «Открытие Брокер», участвующих в программе лояльности, затрагивает десятки наименований в различных категориях: билеты, детские товары, интерьер, каршеринг, книги, красота и здоровье, одежда, подписки на музыку и игры, продукты и рестораны, путешествия, украшения и аксессуары, электроника и многое другое.

Всю информацию о предложениях вы найдете на нашем сайте.

*Сроки акции: с 05.04.2019 г. по 30.04.2019 г. Организатор акции: АО «Открытие Брокер», ИНН 7710170659. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по тел. 8 (800) 500-99-66. Кэшбек – возврат части уплаченной комиссии в виде баллов на бонусный счёт.

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом на сайте https://open-broker.ru/documents/raskrytie-informatsii/

 

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