Новозеландскому стрелку предъявили обвинение в 49 убийствах. Суд отправил его на психиатрическую экспертизу

Австралиец Брентон Таррант по видеосвязи предстал перед судом спустя месяц после утроенной им стрельбы в мечетях новозеландского города Крайстчёрч.

Верховный суд Новой Зеландии принял решение оставить Тарранта под стражей до 14 июня. Об этом 5 апреля сообщает агентство Reuters.

На заседании 28-летнему гражданину Австралии были предъявлены обвинения в 49 убийствах и 39 покушениях на убийство. Кроме того, ему назначили психиатрическую экспертизу, что, по словам адвокатов, может потребовать несколько месяцев.

Сам стрелок лично в суде не появился, однако он наблюдал за происходящим по видеосвязи. Стало известно, что он содержится под постоянным наблюдением в тюрьме города Окленд. У него нет доступа к СМИ.

Вооруженная атака на две мечети в Крайстчёрче произошла 15 марта. В результате нападений, по последним данным, погибли 50 человек, еще десятки получили ранения. Россиян среди них не было. По подозрению в совершении преступления были задержаны три человека. Одним из них оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант. Позднее в новозеландской полиции сообщили, что не обнаружили доказательств, которые могли бы подтвердить причастность двух задержанных к нападению на мечети. Один из них был отпущен. При этом Тарранта отправили под арест. Этот теракт стал самым массовым в истории Новой Зеландии.





