Дело о привязанной к рельсам собаке возбудят со второй попытки. Не увидевших преступления полицейских одернула прокуратура

Уголовного дела для владельца собаки, привязавшего пса к рельсам, намерена добиваться прокуратура. Надзор отменил полицейский отказ в возбуждении уголовного дела.

«Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту оставления собаки на железнодорожных путях», – сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

1 апреля Санкт-Петербург-Витебский линейный отдел МВД на транспорте не стал возбуждать уголовное дело о жестоком обращении с животными, не найдя события преступления. Это решение Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура признала незаконным и 4 апреля отменила. Материалы проверки направлены начальнику Санкт-Петербург-Витебского ЛО МВД России на транспорте для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Начальник линейного отдела полиции получил представление.

Напомним, 21 марта машинист электропоезда Санкт-Петербург – Поселок спас собаку, которая была привязана к железнодорожным путям в районе станции Антропшино. Владельца нашли быстро: как выяснилось, таким жестоким способом тот хотел избавиться от стареющего пса. Волонтеры забрали животное, чтобы поместить его в приют.





