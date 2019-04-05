Новость в картинке: самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в марте

Аналитики назвали самые продаваемые автомобили класса SUV в России по итогам марта и всего первого квартала 2019 года в целом. И там, и там лидером стал компактный кроссовер Hyundai Creta.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в марте продажи Hyundai Creta составили 6498 автомобилей, прибавив к аналогичному показателю 2018 года 8%. А за первые три месяца года модель реализовали в количестве 16 770 штук, что на 6% больше прошлогоднего результата.

На втором месте и в марте, и в первом квартале оказался внедорожник Renault Duster. За январь-март его продали в количестве 8268 машин, из которых 3536 приобрели в марте. По итогам квартала продажи модели упали к прошлому году на 19%, по итогам месяца – на 14%.

Третье место в марте досталось Volkswagen Tiguan, продажи которого выросли на 2% и составили 3120 автомобилей. В январе-марте третью строчку заняла LADA 4x4, чьи продажи выросли на 9% – до 7723 машин. По итогам месяца отечественный внедорожник стал четвертым с результатом в 3044 проданных экземпляра и ростом на 31%.







Замыкает пятерку самых популярных SUV марта Nissan Qashqai, продажи которого подскочили на 89%. Далее следуют Nissan X-Trail, Renault Kaptur, Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4.