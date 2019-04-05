Порошенко и Зеленский перед дебатами пошли на анализы. Тимошенко попросили быть арбитром

Кандидаты в президенты Украины сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков. Это обязательное условие предстоящих дебатов между шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко, сообщает 5 апреля телеканал «112 Украина».

Порошенко прошел медэкспертизу на стадионе «Олимпийский» в Киеве, где и состоится встреча 19 апреля . Зеленский решил сдать анализы в одном из независимых медицинских центров украинской столицы.

Зеленский пригласил лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко стать арбитром и ведущим дебатов. Тимошенко пообещала, что подумает над предложением шоумена. Кроме того, о готовности провести «предвыборный спарринг» сообщала российская телеведущая Ольга Скабеева, пообещавшая перевести гонорар за свою работу Международному валютному фонду «в счет оплаты внешнего долга Украины».

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта, во второй тур прошли Зеленский и Порошенко с 30,24 и 15,95% голосов соответственно. В первую пятерку кандидатов также вошли Тимошенко (13,40%), лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (11,67%) и экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко (6,91%).





