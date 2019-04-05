Петербургскую школьницу шантажировал любитель детской обнажёнки. «ВКонтакте» он скрывался за женскими аккаунтами

Школьница поделилась снимками своего тела с онлайн-подругой. Но за девичьей страницей в социальных сетях стоял ненасытный незнакомец.

Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, накануне следователи возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. В полицию обратилась 30-летняя горожанка и рассказала о взрослом общении своей 12-летней дочери во «ВКонтакте». По её словам, 8 марта школьница отправила своему собеседнику по социальной сети обнажённые фотографии. Незнакомец скрывался под фейковыми страницами с женскими именами. Получив требуемое, педофил стал угрожать девочке, что опубликует приватные снимки, если она в будущем перестанет снабжать его подобными материалами.





