ЦБ лишил лицензии банк «Иваново», который контролировал экс-конгрессмен США

Центробанк лишил лицензии банка «Иваново». Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба регулятора. Основным акционером банка является бывший американский конгрессмен Чарльз Тейлор, а наблюдательный совет возглавляет генерал-майор ФСБ в запасе.

Как сообщили в ЦБ, лицензия была отозвана по причине неоднократных нарушений нормативных актов «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ЦБ указали, что банк «Иваново» предоставлял регулятору недостоверную и неполную информацию, систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и скрывал реальное финансовое положение.

Банк занимает 294-е место по величине активов в банковской системе России. Он специализируется на кредитовании компаний и физлиц, более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды, а около 90% всех привлеченных банком средств принадлежали населению.







В банке назначена временная администрация, в ближайшее время в «Иваново» назначат конкурсного управляющего или ликвидатора. ЦБ также пообещал передать информацию о положении дел в банке в правоохранительные органы.

По данным РБК, банк «Иваново» был создан в 1992 году. В 2003 году основным акционером банка стал американский конгрессмен от штата Северная Каролина Чарльз Тейлор, получивший контроль над 80% акций банка. Он работал в конгрессе с 1991 по 2006 год.

Председателем наблюдательного совета банка является Борис Большаков, генерал-майор запаса ФСБ России, член экспертно-консультативного совета Счетной палаты, госсоветник налоговой службы II ранга.