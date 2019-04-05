Петербург болеет минированиями: пьяные звонки от бывшего, «Европа плюс» подложила бомбу «Радио Рекорд»

К волне анонимных минирований, терроризирующих торговые комплексы холдинга «Адамант», продолжают подключаться петербуржцы. Решительностью их наполняют алкоголь и неразделённые чувства.

Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, накануне анонимные звонки о заложенной бомбе поступили в торговые центры «Меркурий», «Атмосфера», «Континент», «Заневский каскад». Также оказался заминирован ТЦ «Балканский». Инициатор последней угрозы находился в Перми, телефонный номер зарегистрирован на 35-летнюю женщину.

Эвакуацию проводили в четырех ТРК, на улицу вывели 3 712 человек. Всего сотрудники осмотрели девять объектов. Взрывчатых веществ не нашли.

Из-за угроза взрыва эвакуировали четырёх сотрудников «Радио Рекорд», студия которого располагается в торговом комплексе на проспекте Стачек. В 7:30 в службу «112» обратился сотрудник радиостанции и сообщил, что на страницу чата поступило сообщение: «В студии ЗАО «Радио Рекорд» взрывное устройство». Аноним подписался как «Европа плюс».







Около 21:00 в службе «112» услышали заплетающийся мужской голос. Собеседник представился и сообщил, что его знакомая вместе с супругом хочет совершить теракт в России. Дочь указанной «террористки» (когда ее нашли силовики) объяснила сотрудникам полиции, что автором шутки является бывший друг сердца её матери. Это уже не первый его подобный звонок.

Около 23:00 пьяный голос услышали и в дежурной части в ФСБ. Представившийся горожанин заявил, что его соседка по коммунальной квартире «хочет газом взорвать» дом на улице Матроса Железняка. Угрозы в здании не нашли. Фейкового подрывателя задержали.

Накануне, напомним, бомбу искали и в жилом доме в Славянке. Предполагаемым «минёром» оказался полицейский.