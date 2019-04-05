Черноморский флот провел ракетные стрельбы. «Москит» выпустили по кораблям условного противника

Корабли Черноморского флота России провели учебные ракетные стрельбы. Отряд кораблей условного противника поразили ракетами «Москит».

Удары наносились по надводным щитам-мишеням на расстоянии более 30 морских миль, сообщает 5 апреля РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения флота Алексея Рулева.

«Москит» — это сверхзвуковая крылатая ракета для поражения надводных кораблей, водоизмещение которых не превышает 20 тыс. т. Дальность полета составляет от 10 до 120 км при маловысотной траектории, на высотном профиле она способна улететь на расстояние в 240 км.

Видеоролик, на кадрах которого видна подготовка экипажей кораблей к стрельбам, а также момент запуска ракет опубликовал телеканал «Звезда».







1 апреля для участия в совместных с Украиной учениях «Морской щит» в черноморский порт Одессы прибыли корабли НАТО — фрегаты ВМС Канады «Торнто» и ВМС Испании «Санта Мария», нидерландский эсминец «Эвертсен», турецкий фрегат «Гелиболу» и вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».

Накануне в Вашингтоне, на саммите министров иностранных дел стран-членов НАТО, утвердили программу поддержки Украины и Грузии в Черном море. Она включает в себя учения для морских сил и береговой охраны, визиты кораблей в порты, а также обмен информацией.