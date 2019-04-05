В квартире на Пулковском делали «дизайнерские» наркотики. Химик получал за них биткоинами

Химика задержали в новостройке на юге Петербурга. Полиция по достоинству оценила его умения: он наладил в съемной квартире широкомасштабное производство наркотиков.

Как стало известно «Фонтанке», 4 апреля оперативники управления по борьбе с наркотиками пришли в одну из квартир многоэтажки на Пулковском шоссе, 40, корпус 2. Здесь полицейские нашли 26-летнего химика, который, несмотря на молодой возраст, уже нашел себе комфортную профессиональную нишу. В голубой бутыли массой почти 3 кг он хранил жидкую смесь наркотика, называемого «дизайнерским» из-за сложного состава. Также в съемной квартире, используемой как лаборатория, находились реактивы, лабораторное оборудование и компоненты для изготовления синтетики — когда все это взвесили, получилось больше 150 кг.

Химик не стал отпираться и рассказал, что товар продавали через интернет-площадку, дальше — через закладки, а получали за наркотики биткоинами. Ценник — фиксированный: 190 тысяч в пересчете на рубли за килограмм.

Заслуги петербуржца оценят в рамках уголовного дела по ч.3 ст. 30, ч.5 ст.228.1 УК РФ. Мужчина задержан.





