Русскоязычного мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку. Распоряжение подписал министр охраны окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце, сообщает 5 апреля Latvijas Vestnesis.

Должность мэра латвийской столицы является выборной. По закону, министр регионального развития может отправить его в отставку, если выявит нарушения в работе. У правительства возникли претензии к Ушакову, из-за финансовых нарушений, которые якобы были допущены мэрией в последние несколько лет. В частности, Ушакова назвали представителем акционера общества с ограниченной ответственностью «R?gas satiksme» («Рижское сообщение»), в которое Рижская дума вложила около 20 миллионов евро.

«Из пояснения к консолидированному отчету о движении денежных средств следует, что денежные потоки от инвестиционной деятельности получены в результате приобретения активов, предназначенных для обеспечения функций бюджетных учреждений, получения дохода и будущих денежных потоков, а также от продажи таких активов», — отмечается в пояснении. Также Пуце утверждает, что власти Риги нарушили необходимые процедуры при подписании документов с транспортным предприятием.

Закон дает Ушакову месяц, чтобы обжаловать решение об отставке. Исполнять обязанности мэра в это время будет спикер Рижской городской думы Олег Буров.







В январе бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провело обыски у Ушакова. С ноября 2018 года в Латвии расследуют дело о взятках, в получении которых подозревают сотрудников Рижской думы и муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. По версии следствия, предприятия из Чехии и Польши дали взятку в размере 800 тысяч евро за поставку в Ригу почти 200 автобусов и троллейбусов. Оппозиция требовала отставки Нила Ушакова, но депутаты думы дважды отказались освобождать его от должности мэра.

Нил Ушаков занимает пост мэра Риги с 2009 года. Он является лидером партии «Согласие», которая защищает интересы русскоязычного меньшинства Латвии. Ушаков неоднократно выступал в защиту русского языка и его штрафовали за использование русского в постах. Осенью 2018 года партия русскоязычного мэра стала лидером на парламентских выборах, наибольшую популярность среди избирателей «Согласие» завоевало на избирательных участках для голосования за пределами страны, в РФ.