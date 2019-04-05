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Общество
05.04.2019 08:07
Печать

На Украине пытаются заработать на дебатах Порошенко и Зеленского. Начали продавать билеты

Неизвестные продают фальшивые билеты на дебаты между кандидатами на пост президента Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

В объявлении о продаже, размещенном на онлайн-платформе, билет можно купить за 187 грн ($6,9), перечислив деньги на карту, номер которой отправляют по СМС. Автор сообщения пообещал прислать на электронную почту «нотариально заверенный билет», однако после перевода связь с ним стала недоступна. При этом объявление на онлайн-платформе все еще активно, сообщает 5 апреля РБК со ссылкой на УНН.

Дебаты Зеленского и Порошенко должны состояться 19 апреля. Зеленский предложил оппоненту провести дискуссию на стадионе «Олимпийский» в Киеве и подчеркнул, что кандидаты перед участием в ней должны сдать анализы на алкоголь и наркотики. Действующий президент принял вызов актера и согласился на медосмотр.

Как сообщили в Национальной общественной телерадиокомпании Украины, модерировать дискуссию двух кандидатов будет журналист Певел Казарин. При этом Зеленский предложил на эту роль Юлию Тимошенко. В штабе «Батькивщины» пообещали подумать над предложением.

Позднее Порошенко призвал Зеленского «не искать причин для отказа от дебатов» и «не ставить условий».



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