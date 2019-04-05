Трамп призвал Россию и Китай к сокращению расходов на вооружения

Президент США Дональд Трамп заявил, что США, РФ и КНР стоит договориться и меньше тратить на вооружения, вице-премьер КНР Лю Хэ назвал это "хорошей идеей".

"Россия, Китай и мы – мы производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это просто смешно. Я бы сказал, что и Китай, и Россия согласятся, что это не имеет смысла", – заявил Трамп на встрече с Лю Хэ, которую транслировали американские телеканалы.

"Гораздо лучше, если мы договоримся вместе и не будем делать это оружие… Наши три страны могут согласиться и прекратить тратить (деньги на вооружения – ред.) и (начать) тратить деньги на более продуктивные вещи для долговременного мира", – сказал Трамп. Он обратился к вице-премьеру КНР и предложил ему высказать свои мысли на тему того, что средства можно тратить на другие цели.

"Думаю, что это очень хорошая идея", – ответил Лю Хэ.

Трамп ранее заявил о выходе США из договора РСМД, но не исключил возможность выработки другого соглашения по контролю над вооружениями, которое бы включало Китай.





