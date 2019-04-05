Глава МИД ФРГ: Германия не откажется от "Северного потока-2"

Берлин не будет менять позицию ни по расходам на оборону в рамках НАТО, ни по проекту газопровода "Северный поток-2", заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Ранее вице-президент США Майк Пенс раскритиковал Германию за недостаточный вклад в расходы на оборону, как того требует НАТО. Кроме того, он назвал "неприемлемой" позицию Берлина по России и проекту "Северный поток-2", заявив, что Германия "игнорирует российскую угрозу".

"Северный поток — 2" сделает Германию заложником России, заявил Пенс. На просьбу журналиста прокомментировать заявление Пенса, Маас сказал: "Ничего нового не было".

"Нас это не удивило, и мы не будем менять наши аргументы ни в вопросе распределения нагрузки, ни в том, что касается "Северного потока-2", – сказал Маас журналистам.







Ранее Маас заявил, что Германия выполнит обязательство перед НАТО по увеличению расходов на оборону до 2%.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря – РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран осталось получить разрешение на строительство только от Дании. "Газпром" 1 апреля сообщил, что уложил по дну Балтийского моря уже 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода.