Хоккеисты "Салавата" и "Авангарда" устроили драку на льду за секунду до финальной сирены

Игроки уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» устроили массовую драку на последней секунде матча финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира.







Встреча завершилась победой «Авангарда» со счетом 4:2. На последней секунде третьего периода между собой сцепились по два игрока из каждой команды. Вскоре к ним присоединилась еще одна пара хоккеистов. В итоге судьям удалось разнять подравшихся.

Счет в серии — 3:1 в пользу «Авангарда». Победителем серии станет команда, победившая в четырех матчах. Накануне в Западной конференции турнира питерский СКА сравнял счёт в серии плей-офф с московским ЦСКА.