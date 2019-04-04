"Мы еще увидимся. Я так думаю". Фильмы Георгия Данелия остаются с нами

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Режиссер Георгий Данелия умер после продолжительной болезни. Ему было 88 лет. "Фонтанка" вспоминает фильмы, которые остаются с нами.

Георгий Данелия родился в Тбилиси 25 августа 1930 года. В возрасте шести лет переехал в Москву, окончил архитектурный институт и позже — режиссерские курсы при Мосфильме, мастерскую Михаила Калатозова, автора фильма «Летят журавли». Известность к нему пришла в 1964 году, после выхода лирической комедии «Я шагаю по Москве». Среди картин Данелии — «Афоня», «Осенний марафон», «Мимино», «Кин-дза-дза». Режиссер также был сценаристом или соавтором сценариев большинства своих фильмов.

Лауреат множества государственных премий, почетный член Российской академии художеств, с 1987 года — президент и художественный руководитель киностудии «Ритм» концерна Мосфильм ушёл из жизни 4 апреля. Мастеру было 88 лет.





