Президент Эстонии обсудит с Путиным приграничные проблемы

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд всё-таки встретится с президентом РФ во время поездки в Москву. Как сообщает телевидение Эстонии, на ожидающейся встрече с президентом России Владимиром Путиным она хочет поднять темы конфликтов на Украине и в Грузии, а также двусторонних отношений.

"Посмотрите, дипломаты Эстонии, политики Эстонии очень много говорят в мире о России, но при этом не очень легко понять, почему мы не разговариваем с Россией. Зная, что у нас довольно мало точек соприкосновения, такая встреча сама по себе очень важна", – заявила она.

По ее словам, "без сомнений, мы всегда останемся верны своим ценностям, так же как и наши партнеры и союзники, с которыми я затрагивала эту тему и говорила об этой встрече. Мы всегда говорим об Украине, говорим о Грузии. Мы пытаемся понять, какими могут быть пути решений для того, чтобы Минские соглашения были выполнены".

"Обсуждаем мы и двусторонние отношения, так как у Эстонии и России все же есть двусторонние отношения, не следует забывать об этом. У нас есть пограничное сотрудничество, у нас есть культурное сотрудничество, у нас впереди очередной бюджетный период Европейского союза, в ходе которого, надеюсь, продолжится и совместная эстонско-российская программа Европейского союза. У двух соседей всегда есть свои темы для разговоров", – подчеркнула глава государства.

Кальюлайд нанесет рабочий визит в Москву 18 апреля в связи с открытием после реконструкции исторического здания посольства Эстонской республики. Ранее о контактах глав государств в это время не сообщалось.





