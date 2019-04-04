«Недотрансформировался». У Московского вокзала рассыпался Camaro, на площади пробка

Chevrolet Camaro ярко-жёлтого цвета попал в аварию в центре Петербурга вечером 4 апреля. Площадь Восстания «покраснела».

Фото примечательной иномарки в соцсетях выложили очевидцы. На кадрах видно Camaro без переднего бампера, есть ли другие участники ДТП – неизвестно. В комментариях пользователи тренируются в остроумии и предполагают, что автомобиль просто «недотрансформировался». В такую же машину превращался Бамблби в фильме «Трансформеры».

Тем временем водителям не до смеху. По данным сервиса «Яндекс.Карты» площадь Восстания встала в пробке, плотней всего со стороны Лиговского проспекта вдоль вокзала.





