Маккензи Безос после развода с главой Amazon получит 36 миллиардов долларов

Маккензи Безос после развода с главой интернет-ритейлера Amazon Джеффом Безосом получит 4% компании, что соответствует сумме в $36 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на материалы Amazon.

Агентство отмечает, что бракоразводный процесс, как ожидается, будет завершен примерно в течение 90 дней.

После развода жена Безоса займет четвертое место в списке самых богатейших женщин мира, подсчитали аналитики Bloomberg Billionaires Index. Сейчас самой богатой женщиной является наследница французской косметической компании L’Oreal Франсуаза Беттанкур Майерс ($54 млрд), за ней идут дочь основателя корпорации Walmart Элис Уолтон ($44 млрд) и внучка основателя кондитерской компании Mars Жаклин Марс ($37 млрд).





