Пенсионный фонд России назвал сроки перехода на электронный аналог СНИЛС

Переход на электронный аналог свидетельства обязательного пенсионного страхования с указанием номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) произойдет в течение трех месяцев, следует из сообщения на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

ПФР отмечает, что после внесенных в законодательство поправок информация о СНИЛСе гражданин сможет получить в виде электронного или бумажного уведомления. При этом все ранее выданные в виде пластиковых карт свидетельства продолжат действовать. Таким образам, людям не надо будет обращаться в ПФР за обменом документов.

«Принятые изменения, таким образом, сохраняют привычный бумажный формат СНИЛСа и дополняют его новыми электронными возможностями. Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трех месяцев, отведенных законом на реализацию всех поправок», — говорится в сообщении.

Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской службе или управлении ПФР, а также в МФЦ. В свою очередь, электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете.







«Страховое свидетельство, согласно утвержденному порядку, больше не подлежит восстановлению и обмену. Вместо него застрахованные лица будут получать уведомления нового образца», — указывает ПФР.

В 2018 году ПФР зарегистрировал в системе обязательного пенсионного страхования 1,5 млн граждан. На начало 2019 года общее число застрахованных лиц составило 155 млн человек.