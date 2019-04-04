В НАТО утвердили программу поддержки Украины и Грузии в Черном море

Главы МИД стран-членов НАТО утвердили программу поддержки Украины и Грузии в Черном море. Об этом завил генсек альянса Йенс Столтенберг после министерской встречи в Вашингтоне 4 апреля, передает «Европейская правда».

«Мы обсуждали, что мы можем сделать для усиления безопасности в Черноморском регионе. Мы согласовали пакет мер, которые позволят улучшить нашу осведомленность о ситуации на местах и усилить поддержку Украины и Грузии», — заявил Столтенберг.

По его словам, меры будут касаться учений для морских сил и береговой охраны, визитов кораблей в порты, а также обмена информацией.





