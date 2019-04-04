«Нарядный «Газпром». «Фонтанка» нашла самого стильного топ-менеджера «Газпрома»

Без всяких шуток «Газпром» 1 апреля провел самую масштабную за последние годы перестановку топ-менеджеров. Поскольку от новых кадров зависят многомиллиардные контракты, «Фонтанка» решила внимательнее присмотреться к ним. Среди них есть те, кто нас откровенно удивил.

скриншот с сайта instagram.com

За спиной у каждого солидный опыт аппаратной борьбы, и ранжировать новых зампредов правления и глав департаментов по профессиональным качествам нет смысла: все они, разумеется, едва ли не лучшие специалисты в своих областях.

А вот если оценивать их по личным, человеческим качествам, то самым ярким из новых назначенцев и бесспорным лидером в номинации «Самый стильный топ-менеджер «Газпрома» наша редакция признала Сергея Кузнеца, нового главного юриста монополии с выручкой более 5 трлн рублей.

Фото: официальный сайт "Газпрома"

С журналистами согласны и специалисты в моде. Как рассказал коллегам с 47news петербургский дизайнер и преподаватель моды Владимир Бухинник, нарочитый стиль Кузнеца исполнен недурно.







– Если человек работает в госкорпорации и может так меняться, это говорит с одной стороны о широте натуры, с другой – о некой декомпенсации чего-то, не хватившего в молодости. Что касается образа, то леопард – сегодня тренд номер один в мужской моде. Свитер это Dolce & Gabbana с ручной вышивкой. Дорого. Несколько тысяч евро. Такие любит Филипп Киркоров. Слияние с обувью тоже сейчас очень модно. Но не похоже, что обувь – это «Дольче», скорее, работа стилиста по подбору. Но и на стилиста надо решиться, – сказал эксперт, оценив одну из фотографий.

– Костюм, скорее всего, Burberry. Цены у них после смены дизайнера приближаются к пяти тысячам евро, – сказал эксперт Бухинник, взглянув на другое фото с фешенебельного курорта Форте-деи-Марми. («Местечко с непростой репутацией, где русский бизнес-дух замечен еще в начале «нулевых». Так или иначе, в связке с Форте-деи-Марми звучат имена Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Олега Тинькова и широкого друга России Сильвио Берлускони. Именно здесь украинские журналисты обнаружили виллу шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отмечают коллеги с 47news.)

Сергею Кузнецу через год стукнет 50, а энергии и задора, судя по фотографиям в его Instagram, хватит на десяток двадцатилетних. Но ценят его коллеги, разумеется, не за это.

Родился новый заместитель председателя правления ПАО «Газпром» и начальник 104-го (юридического) департамента в Запорожье в 1970 году. Окончил МГУ и все 1990-е занимался юридической практикой в структуре Межреспубликанской коллегии адвокатов.

В 2002 году пришел в «Газпром» на довольно скромную должность замначальника одного из управлений юридического департамента, да так там и остался, постепенно взбираясь по карьерной лестнице. С 2006 года стал заместителем главы департамента.

Им тогда был Константин Чуйченко, однокурсник Дмитрия Медведева. Сейчас он большой человек – руководитель аппарата правительства РФ, а в студенческие годы, вспоминали его товарищи, был большим тусовщиком.

Он был главным заводилой в компаниях, а у себя в квартире во Всеволожске не раз собирал студенческие мегатусовки. «Там не только их группа была,— рассказывает Эдуард Макаров из второй группы. — Как-то раз приехали — человек сорок у него на квартире». Сокурсник Дмитрий Александров вспоминает Чуйченко как отзывчивого парня: «Умел дружить, и, как мне кажется, ребята к нему тянулись», – писал о Константине Чуйченко журнал SmartMоney.

Неудивительно, что именно у такого человека стал правой рукой Сергей Кузнец, который и сам отличается яркостью своих образов и явно может стать душой любой компании.

Когда Константин Чуйченко в 2008 году пошел на повышение и его сменил Николай Дубик, Сергей Кузнец сохранил свой пост. Остался он и в 2017-м, когда Дубика сменил Игорь Федоров. А 1 апреля 2019 года, уезжая в Германию руководить местной «дочкой» «Газпрома», Игорь Федоров оставил на своем месте уже Сергея Кузнеца, который за 17 лет в департаменте, похоже, едва ли не лучше всех разбирался в тонкостях его работы.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»