«Странно, что не дождались июня»: Смольный начал отчитываться об успешной уборке снега по январским жалобам горожан

Десятки петербуржцев, жаловавшихся в январе-феврале 2019 года через портал «Наш Санкт-Петербург» на плохую уборку снега, в первых числах апреля получили от городских властей ответы с фотографиями чистых улиц. «Фонтанка» выяснила, почему чиновники присваивают себе победу солнца над зимними осадками.

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Всю зиму горожане заваливали Смольный и госучреждения требованиями убрать город от снега. С начала февраля только на портал «Наш Санкт-Петербург» поступило около 12 тысяч жалоб на некачественную работу городских служб. Петербуржцы сетовали на неубранные тротуары, снежные кучи и лёд. Большая часть получила от городских властей отчеты о предпринятых попытках убраться в срок от двух недель до месяца. При беглом просмотре переписки между гражданами и властью «Фонтанка» сходу нашла три десятка примеров, когда комитет по благоустройству и подконтрольные ему госучреждения в ответ присылали фотографии улиц без снега, сделанные в апреле.

Первой внимание на неторопливость городских чиновников обратила петербурженка Наталья Вахлова. 25 января она через портал «Наш Санкт-Петербург» пожаловалась на ледяные торосы у автобусной остановки на перекрестке Светлановского проспекта и проспекта Просвещения. Ответ она получила 2 апреля: ей прислали фотографию автобусной остановки с подписью «Проблема устранена». Среди готовивших ответ значатся первый заместитель комитета по благоустройству Сергей Малинин и замдиректора СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» Алексей Иванов.

Вадим Суходольский 5 февраля пожаловался на заснеженный карман на улице Кораблестроителей. Снега на дороге было столько, что легковушки не могли проехать. Ответ пришел 26 марта – две фотографии местности, залитой солнцем, без единой снежинки с подписью «проведены работы по очистке территории от снега». В сообщении для Суходольского в числе подготовивших ответ уже только Малинин и комитет по благоустройству.







Корреспондент «Фонтанки» из сотни насчитал 30 таких случаев, при том, что непроверенными осталось несколько тысяч жалоб. Важно отметить, что среди приписавших себе победу над снегом уже в солнечные дни не только комитет по благоустройству, но и жилищные агентства разных районов, чаще других встречался Невский. Любопытно, что в апреле петербуржцам приходили не только отчеты об успехах, но и упреки на беспочвенность жалоб.

Как сообщил нашему изданию один из читателей, он обратился на портал «Наш Петербург» 31 января с жалобой на неубранный снег на тротуарах и остановках в районе улицы Приозерной. В качестве дедлайна на ответ была установлена дата: 21 февраля. «Жалоба долго ходила по комитетам, а 4 апреля мне ответили, что «проблема не подтверждена» и приложили фото зеленой травы, когда все растаяло. Странно, что не дождались июня», – рассказал горожанин.

Если вчитаться в правила портала «Наш Санкт-Петербург», то не сложно обнаружить, что на отработку жалоб из категории «Неубранный снег» по умолчанию дается 9 рабочих дней. Чиновники могут продлить этот срок по согласованию с «контролирующим органом», который возглавляет контрольное управление администрации губернатора. При этом правилами не оговаривается срок, на который может быть увеличено время на ответ.

Как объясняет первый заместитель комитета по благоустройству Сергей Малинин, случаи, когда на январские-февральские жалобы ответ пришел в конце марта-начале апреля, связаны с тем, что компании-подрядчики, обеспечивающие чистоту территорий, попросту своевременно не делали фотофиксации результатов своего труда. Он заверил, что работы после получения обращений велись вовремя. Малинин согласился с тем, что в разгар солнечных дней отчеты о победе над снегом выглядят как издевательство над гражданами, и пообещал, что в ведомстве поразмыслят, как быть с такими случаями.

Среди причин задержки прозвучало и то, что 1 февраля в нескольких районах сменились подрядчики, которые отвечают за чистоту территорий. В результате, часть жалоб, поступивших близко к моменту смены ответственного, привела к ситуации, когда старый и новый уборщики не могли определиться, кто же будет отрабатывать обращение.

Но Вадим Суходольский высказал другое предположение: ответы могли поступить несвоевременно, потому что никто не отработал жалобу. «Я оставил на портале «Наш Санкт-Петербург» около 40 сообщений. Как правило, ответ приходил быстро, а указанная проблема действительно разрешалась. Уверен, что если бы мою жалобу на неубранный снег отработали, то незамедлительно поспешили бы об этом сообщить», – поделился размышлениями горожанин.

История с ответами на январские и февральские жалобы будет продолжаться – еще не менее сотни обращений с зимних месяцев находятся в стадии «рассмотрение» или «промежуточный ответ».

Любопытно, что как раз на этой неделе вице-губернатор Любовь Совершаева докладывала об итогах работы «Инцидент-Менеджмента» – системы мониторинга социальных сетей, с помощью которой чиновники оперативно отвечают на комментарии петербуржцев на странице «ВКонтакте» врио губернатора Александра Беглова. Чиновница подчеркнула, что петербуржцам не хватало диалога с правительством, но сейчас Смольный на верном пути.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»