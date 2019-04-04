На Россию в Европейский суд по правам человека пожаловались 380 родственников погибших в малазийском «Боинге»

ЕСПЧ уведомил российское правительство о жалобе родственников погибших во время крушения рейса MH17. Заявители уверены, что даже если Россия не сама сбила «Боинг», то могла препятствовать катастрофе.

Сообщение, опубликованное на сайте ЕСПЧ, датировано 3 апреля. Под жалобой подписались 380 человек из Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Гонконга, Индонезии, Израиля, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Великобритании, США и Вьетнама.

Заявители считают, Россия «не выполнила свое обязательство по расследованию смерти их родственников и привлечению виновных к ответственности», не сотрудничала с другими странами, не предоставляла информацию или предоставляла, но неверную.

В документе также сказано, что Россия знала или была в состоянии узнать, что гражданские самолеты пролетая над территорией Украины могли быть сбиты комплексами «Бук». Руководство страны перенесло ракетный комплекс на Украину и, по мнению ряда заявителей, принимала активное участие в запуске ракеты. Другие считают, что как минимум этому не препятствовала или же предоставила «Бук» сепаратистам. Если же Россия вовсе не имеет отношения к запуску, то вина страны в том, что вооружение вышло из-под ее контроля.

О том, что родственники погибших намерены обратиться в ЕСПЧ, стало известно в ноябре прошлого года.





