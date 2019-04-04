Ни дня без эвакуаций. Посетители выходить из ТЦ не торопятся

Минимум три торговых центра эвакуированы в Петербурге вечером 4 апреля. На улицу снова выгоняют посетителей «Континентов».

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около половины восьмого вечера на выход попросили посетителей «Континента» на Байконурской улице. Покидают, по словам очевидцев, магазины и в ТРК на Стачек. «На звездной у Континента полиция приехала, минут 40 побыла, а сейчас уехала. Приезжали на всякий случай», – добавляют из Московского района.

Не слишком стремительно, рассказывают горожане, пустеет и торговый комплекс «Заневский каскад». «Народ выходить не торопится» , – рассказывают о привыкших к тревожным сигналам посетителях ТРК очевидцы.

Накануне по звонку были эвакуированы 23 торговых центра, из них вывели почти десять тысяч человек. Подобные звонки отрывают горожан от занятий спортом, просмотра кино и шоппинга без малого две недели.





