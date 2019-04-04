«Происшествие национального масштаба». В Южной Корее тушат огромный лесной пожар: на место стягивают спасателей со всей страны, жителей эвакуируют

В провинции Канвондо в Южной Корее тушат сильный лесной пожар. Пожарная служба выпустила оповещение самого высокого, третьего, уровня, что означает «происшествие национального масштаба». Объявлена эвакуация.

Как сообщает News.joins.com со ссылкой на информацию пожарной службы, пожар вспыхнул 4 апреля в 19:17 по местному времени (13:17 мск) в уезде Косон провинции Канвон. Причиной стал взрыв трансформатора. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на ближайшую гору, пожар стал разрастаться и охватил большую территорию.







Первоначально на тушение направили 23 машины и 78 человек личного состава. Полтора часа спустя по приказу пожарной охраны к ним присоединились еще 40 машин из других регионов страны, передает Korea Herald.

Огонь также охватил город Сокчхо в провинции Канвондо. Жителей города и ближайших к территории пожара районов эвакуируют. Известно, что в результате лесного пожара на дороге в Сокчхо сгорел автобус. Информации о жертвах пока не поступало.