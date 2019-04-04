Билбордам снос не грозит. Верховный суд окончательно оставил победу за Смольным в споре с ФАС по поводу торгов на размещение наружной рекламы

Верховный суд отказался рассматривать на судебной коллегии по экономическим спорам жалобу Федеральной антимонопольной службы и компании «СпецАвтоТранс» по поводу законности торгов по размещению наружной рекламы в Петербурге. Как следует из картотеки суда, такое решение было принято 2 апреля.

Оно окончательно оставило победу за Смольным в споре с антимонопольщиками по поводу легитимности конкурса.

Летом 2017 года Смольный в лице комитета по печати выставил на торги право десятилетней аренды 8,5 тысяч конструкций за 9,4 млрд рублей. Претензии к конкурсной документации нашлись у Федеральной антимонопольной службы. Ведомство сочло требования к заявкам участников конкурса антиконкурентными и потребовало от Смольного устранить нарушения. Комитет по печати, выполнивший до этого предписания петербургского УФАС, обжаловал решение самого ФАС и подвел итоги конкурса, не став дожидаться решения суда. Антимонопольщики, в свою очередь, подали встречный иск, потребовав признать итоги торгов незаконными и отменить их.

Оба дела рассматривались параллельно, и весы Фемиды несколько раз качались в разные стороны. Так, слушая дело комитета против ФАС, суд сначала решил в пользу ответчика, но во второй и третьей инстанциях победа осталась за Смольным.







Претензию ФАС к комитету суд отклонил в первой инстанции, но апелляционная склонилась в пользу антимонопольщиков. Таким образом, сложилась правовая коллизия: вопрос, соответствуют торги закону или все же нет, суды рассмотрели в рамках двух параллельных процессов, решения по которым исключали друг друга. Но кассационная инстанция, рассмотрев иск ФАС, снова встала на сторону комитета по печати. Верховный суд не стал отправлять дело на пересмотр.