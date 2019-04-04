Бывшему министру Абызову выдали антенну для телевизора. В СИЗО он занялся спортом

Бывший министр «открытого правительства» Михаил Абызов, подозреваемый в создании преступного сообщества, на условия содержания в СИЗО не жалуется. Об этом РБК 4 апреля рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. Он уточнил, что посещал экс-министра накануне.

«3 апреля я был в «Лефортово». Абызов занимался спортом активно. Приседания, отжимания, мы когда пришли, он отжимался. Также каждый день его выводят на прогулку. На условия — общение с сотрудниками колонии и питание — он не жалуется. Ему также передали антенну, теперь он может смотреть телевизор в камере», — говорит Мельников.

Напомним, в начале пребывания в СИЗО Абызов оказался один на один с Библией и «Доктором Живаго» – эти книги ему выдали в местной библиотеке. Кроме того, в камере не было горячей воды, а телевизор не работал, так что экс-министру пришлось обходиться радио.





