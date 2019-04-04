Робин Гуд пошел за валежником: кто и как охотится с луком в России

По данным Росгвардии у россиян на руках несколько сотен тысяч луков и арбалетов. Пойдут ли все они в лес на зверя после того, как депутаты разрешат охоту с луком, выясняла «Фонтанка».

Илья Выдревич/Интерпресс

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает охоту с луком. Чуть раньше россиянам позволили собирать валежник и продавать грибы. Новая инициатива, хоть и отдает архаикой, нацелена на людей как минимум состоятельных. Но неуверенных в себе. Те, кто хочет и умеет ходить на зверя с луком, спокойно делали это и до принятия закона. «Фонтанка» нашла боухантера, который рассказал, как лучники охотятся в России и почему разрешение лучной охоты никак не повлияет на приверженцев этого хобби.

Считается, что с луками и арбалетами нормальные люди на охоту не ходят. Последнее упоминание на «Фонтанке» стрелкового метательного оружия в контексте животного мира — убийство кота Тимофея в Колпино. У арбалетов репутация подмочена с XII века, когда папа римский официально назвал их оружием дьявола. С тех пор арбалеты порядочнее не стали — их любят использовать для доставки запрещенных веществ в исправительные колонии и даже для заказных убийств. Полковника Владимира Квачкова, который был арестован в 2010 году, а вышел на свободу в 2019-м, обвиняли в том, что он готовил группу арбалетчиков для похода на Москву.

Дырка в запрете

Луки и арбалеты можно свободно купить и хранить дома и сейчас, но только в том случае, если сила дуги не превышает 27 кг для лука и 43 кг — для арбалета. Все, что слабее, по криминалистическим требованиям Министерства внутренних дел, оружием не считается и определяется производителем как «товары для развлечения». Спортивное оружие по закону запрещено хранить и использовать за пределами спортивных сооружений. Исключение — луки и арбалеты, предназначенные для стрельбы снотворным или лекарствами по животным.







С приходом весны депутаты Госдумы внезапно решили узаконить мощные луки. Но подчеркнули, что на арбалеты это не распространяется, как на потенциально более опасное оружие.

Cреднестатистический россиянин может купить или продать лук или арбалет с силой дуги свыше 27 и 43 кг, но при этом не нарушить закон — достаточно сделать это частями. Дело в том, что запрет не распространяется на усиленные плечи для стрелкового метательного оружия. Запрещено только соединять их в одно устройство с луком или арбалетом — но кто ж проверит. Точно так же можно покупать оборудование для охоты с луком.

И даже охотиться с ним — все зависит от характеристик лука. Требуются только охотничий билет и разрешение на добычу зверя. Сегодня закон запрещает охотиться с оружием, которое федеральным законом «Об оружии» не отнесено к охотничьему. Однако лук с силой дуги меньше 27 кг оружием вообще не считается, и некоторые охотники пользуются этим. Кроме того, боухантеры считают, что все эти килограммы на плечо — условны. Плечи лука можно отрегулировать, а эффективность стрельбы зависит от силы и меткости лучника.

Что именно разрешат лучникам

«В настоящее время сфера использования метательного оружия фактически ограничена спортивными мероприятиями, а круг субъектов, допущенных к обороту указанного оружия, крайне ограничен. Так, в системе Росгвардии в качестве метательного оружия зарегистрировано несколько десятков спортивных арбалетов и ни одной единицы спортивного лука», – говорится в пояснительной записке к «луковому» закону.

При этом авторы документа утверждают, что, по данным Рогвардии, сейчас на руках у населения хранится несколько сотен тысяч единиц «конструктивно сходных с оружием» луков и арбалетов. «По данным Федеральной таможенной службы, объем импорта указанных луков, арбалетов, а также принадлежностей к ним за последние 5 лет составляет в среднем около 200 тысяч единиц ежегодно на сумму порядка 60 млн рублей. Такие конструктивно сходные с оружием изделия не регистрируются и не контролируются лицензионно-разрешительной системой Росгвардии», – сетуют депутаты.

Тем не менее вывести из тени решено только охотничий лук. Чтобы купить такой, надо будет иметь охотничий билет и получить такие же медицинские справки, как и для огнестрельного охотничьего оружия, учиться обращению и оборудовать для хранения сейф.

Одновременно владеть можно будет не более чем пятью луками, каждый из которых надо будет регистрировать в Росгвардии в течение двух недель после покупки.

Подранок — позор охотника

Против легализации охоты с луком ополчились зоозащитники. Они отмечают, что, с одной стороны, лук — оружие бесшумное и дает человеку преимущество, с другой — убить зверя из лука наповал практически невозможно, подранка надо искать и добивать, на что не у всех охотников хватает терпения.

Еще один вопрос: а много ли, в принципе, в России людей, которые всегда мечтали охотиться с луком и только отсутствие инициативы Госдумы их останавливало?

Охотовед, старший егерь спортивно-охотничьего рыболовного сообщества «Снайпер» из Петербурга Сергей Руссев рассказал «Фонтанке», что за 50 лет своей практики ни разу не встречал охотников с луками. Слышал только, что годах в семидесятых на Камчатку приезжали американцы поохотиться на медведей — и расстреливали их с вертолета из арбалета.

«Но это потому, что им запретили привозить огнестрельное оружие с собой, – говорит Руссев. – Инициатива пустая, желающих охотиться с луком много не будет. Есть куда более серьезные проблемы в стране, которые надо депутатам решать. У меня браконьеры больше наносят вреда, чем лучники. И одичавшие собаки, которые хуже волков. Там, где заводятся одичавшие собаки, ни молодых лосят не остается, ни кабанов мелких. Они выводят поголовье птицы, разрушая гнезда. А охота с луком возможна разве что в Австралии где-то или в американских прериях. У нас тут кустарник кругом. Насмерть зверя не убьешь стрелой, а мучения создашь. Хотят пострелять из лука — пусть доску ставят и стреляют».

Кто и как охотится с луком в России

«Фонтанка» нашла настоящего боухантера — любителя охоты с луком. Но и он, признав, что мощный лук давно пора легализовать, законопроект раскритиковал.

Биолог-охотовед Антон Берсенев подчеркивает, что преимущество охоты с луком в том, что это занятие не для всех. Оно требует физической силы, сноровки и навыков. К тому же эффективность охоты с луком меньше, чем с ружьем, — лучник не настреляет за ночь десяток кабанов и урон природе наносит куда меньший, чем обычный охотник.

«Когда я использую на охоте лук, я беру охотничий билет и разрешение на добычу, – говорит Антон Берсенев. – Если я руками поймаю птицу, нет же вопросов. Разрешение на оружие для лука с силой натяжения менее 27 кг мне не нужно. Я так охочусь на копытных. Людей, которые охотятся с луками, немного, но они есть».

Российские боухантеры очень редко охотятся на птицу, потому что для такой охоты нужны уникальные физические данные и долгая практика — стрелять из лука надо с детства.

«Мы охотимся с современными блочными луками, а на птицу можно идти только с традиционными луками, потому что там важна скорость, – говорит Берсенев. – Проще всего с луком охотиться на тех зверей, которых можно гарантированно ожидать в светлое время суток на местах жировок. Для стрельбы в идеале нужно хорошее освещение. И стрелять надо из засады, засидки, потому что выстрел должен быть сделан с короткого расстояния, метров с 25. Дело в том, что стрела летит с дозвуковой скоростью. Если расстояние больше, то животное услышит щелчок тетивы, дернется, и вы не попадете в убойное место. Проще всего охотиться с луком на все виды оленей и на кабана. Охотиться не в лесу, а на открытой местности еще сложнее — там засидку не оборудовать».

Боухантер уверен, что новый закон, разрешающий охотничьи луки, никакой роли для развития его хобби в России не сыграет. «Законопроект Госдумы в большей степени популистский, чем эффективный. Чтобы популяризировать охоту с луком, надо сначала нарастить численность животных. Чтобы плотность животных была высокой, как, например, в Финляндии, где охота с луком разрешена, — говорит Берсенев. — Плюс надо увеличить для лучников сроки разрешения на отстрел, чтобы они имели преимущество по сравнению с обычными охотниками — как это сделано в Европе. Для этого не требуется принятие закона, достаточно внести небольшие изменения в правила охоты. И эти изменения были подготовлены еще в 2014 году. Я сам участвовал в разработке документа, он ждет только регистрации в Министерстве юстиции. Проблема в межведомственном взаимодействии».

Боухантинг — забава для людей обеспеченных. Цены на пригодные для охоты луки в России начинаются от 70 тысяч рублей, но это самый простецкий вариант. Нормальный лук обойдется уже тысяч в 100. Стрела — от 10 долларов за штуку, плюс сам наконечник стоит денег.

«Это серьезные затраты. Охота с луком — удел очень увлеченных людей. И это люди, как правило, понимающие в охоте, — говорит Антон Берсенев. — А вот охоту с арбалетами разрешать нельзя. Современные арбалеты по тактико-техническим характеристикам не менее эффективны, чем огнестрельное оружие, бесшумны, не требуют физической подготовки. То есть их могут использовать неопытные охотники, которые будут только ранить животных».

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»