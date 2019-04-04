На 3,5 года в колонию отправятся трое воронежских полицейских. Они привязали к двери задержанного

Превышением должностных полномочий счел суд наказание за сигарету в камере. Задержанного полицейские связали и на час подвесили на ручке двери.

О приговоре 4 апреля сообщает управление Следственного комитета по Воронежской области. В отделе полиции, где дежурили осужденные, потерпевший оказался 20 февраля 2017 года, его задержали за мелкую кражу. Время в помещении для задержанных он коротал с сигаретой в зубах и мобильным телефоном в руках. Полицейские о порядках на территории отдела полиции рассказали ему своеобразно. Мужчине связали руки и ноги за спиной, после чего подвесили на дверь, в таком положении он провел около часа, «испытывая длительную боль и особые страдания».

Вину сотрудники полиции категорически отрицали, но следователю удалось разговорить свидетеля, который томился в камере в том же отделе.

Полицейских приговорили к трем годам и шести месяцам колонии, на два года им запретили работать в структурах МВД.





