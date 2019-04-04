Из администрации президента России «по семейным обстоятельствам» уходит куратор Украины

Начальник Управления по приграничному сотрудничеству администрации президента РФ Олег Говорун увольняется. Об этом 4 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

«Он уходит по семейным обстоятельствам. Его место займет один из сотрудников управления», — заявил собеседник издания. Отметим, управление, которое возглавлял Говорун, курировало Украину, Южную Осетию и Абхазию. Олег Говорун руководил им с 2013 года. До этого он работал полпредом президента в Центральном федеральном округе, а также был министром регионального развития.





