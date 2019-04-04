«Фигурное катание – кошмарный вид спорта». Бывший футболист «Зенита» посочувствовал фигуристам

Трехратный чемпион России по футболу в составе «Зенита» Константин Зырянов раскритиковал фигурное катание. В эфире YouTube-канала петербургского журналиста Александра Лукьянова 41-летний экс-спортсмен заявил, что это адский спорт.

«Фигурное катание – кошмарный вид спорта. В 18 лет спортсмен уже заканчивает карьеру. Он никому не нужен. То же самое с гимнастикой. Уже в 16 лет надо на пенсию выходить, так как молодые подпирают, которые более маленькие, более стройненькие и могут добиваться медалей. Адский спорт», – сказал Зырянов.

Напомним, что большая дискуссия по поводу серьезного омоложения фигурного катания произошла в конце 2018 года, когда на взрослом чемпионате России весь пьедестал заняли 14–15-летние фигуристки, которые в силу своего возраста еще не имели права выступать на взрослых международных соревнованиях.

Константин Зырянов – трехкратный чемпион России по футболу в составе «Зенита» (2007, 2010, 2011/12), обладатель Кубка УЕФА (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2007/08). В составе сборной России выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы-2008. В настоящее время работает главным тренером молодежной команды «Зенита».





