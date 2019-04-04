Директор детдома в Петербурге, где воспитанники подвергались сексуальному насилию, освобождена от ответственности. На ее стороне время

Уголовное дело о халатности, обвиняемой по которому проходила директор детского дома на улице Ивана Черных в Петербурге Наталья Федорова, прекращено в Кировском районном суде.

Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба судов Северной столицы, решение было принято еще 1-го числа. От уголовной ответственности Федорову освободили из-за истечения сроков давности по ее делу — с момента, когда в возглавляемом ей учреждении насиловали детей, прошло больше двух лет. Этого достаточно для преступлений небольшой тяжести, к которому и относится статья «Халатность».

Детским домом на Ивана Черных Федорова руководила с 1991 года. В материалах дела о насилии утверждается, что педофилы в учреждении стали регулярно бывать с 2006 года.

Обвинения в насильственных действиях сексуального характера предъявлены бывшему директору школы № 565 Кировского района Станиславу Виноградову, бывшему замдиректора детского дома № 10 Михаилу Елину, и в прошлом подопечным этих педагогов – Павлу Прикащикову, Кириллу Покалюку и Андрею Соловьеву. Фотографу Александру Брыкову кроме насилия вменяют изготовление и распространение порнографии. Их дело находится на рассмотрении.

Накануне, 3 апреля, по второму кругу судье были переданы материалы дела по статье о принуждении потерпевшего к даче ложных показаний. Фигурантами по нему проходят Михаил Никитин, Валентин Михайлов и Вячеслав Прикащиков. По версии следствия, с 2017 года угрозами убийством и другими методами они запугивали молодых людей, которые проходили потерпевшими по делу о насилии. Первый раз дело вернули прокурору из-за того, что состоящий на лечении у врача-психиатра Никитин общался со следствием и адвокатом без положенного ему законного представителя.





