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Город
04.04.2019 18:46
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В Петербурге высший судебный надзор СЗФО определился с памятниками. Апелляция заедет в жандармский корпус, кассация выбрала Воронцовский дворец на Садовой

Оставленный суворовцами дворец напротив Гостиного двора займет Третий кассационный суд общей юрисдикции. Соответствующая отметка уже появилась на сайте пока еще формируемой инстанции.

Информацию о том, что в принадлежащий ранее Суворовскому военному училищу особняк намерены въехать сотрудники нового для российской судебной системы органа, «Фонтанке» 4 апреля подтвердили в самом суде. «Да, нам передали это здание», – ответили корреспонденту по указанному на официальном сайте телефону.

В «шапке» главной страницы уже обозначен адрес: Садовая, 26. При этом в настоящее время сотрудники приходят на работу на набережную реки Фонтанки – пока идет процесс подготовки суда к запуску, своими кабинетами поделился Ленинградский областной суд.  

Воронцовский дворец
Воронцовский дворец
Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

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Третий кассационный суд общей юрисдикции должен приступить к разбору жалоб не позднее 1 октября 2019 года. Пока неясно, успеют ли к этой дате отремонтировать Воронцовский дворец, соответствующий конкурс еще не объявлен, уточнили «Фонтанке» в суде. 

Четырнадцать новых инстанций этой осенью начнут работать в России вследствие судебной реформы. В июле 2018-го президент Путин подписал закон о создании в регионах девяти кассационных и пяти апелляционных судов общей юрисдикции. Первые займутся пересмотром решений, вынесенных федеральными судами округов, вторым доверен надзор за деятельностью верховных и равных им по статусу областных и городских судов. Предполагается, что такое разделение усилит независимость этой ветви власти. 

Председателем Третьего кассационного суда назначен бывший глава Мособлсуда Василий Волошин. В Петербурге также начнет функционировать Второй апелляционный суд. Его возглавит экс-руководитель Леноблсуда, однокурсница Владимира Путина Ирина Подносова. 

На сайте высшей апелляционной инстанции СЗФО указан адрес: Пестеля, 9, – комплекс зданий, во второй половине XIX века перестроенный для Главного управления корпуса жандармов. Отметим, что изначально Судебный департамент при Верховном суде указывал в качестве юридического адреса обоих судов дом-памятник на Большой Морской, 35, где размещен музейно-выставочный центр «Росфото». 

ул. Пестеля, 9
ул. Пестеля, 9
скриншот с сайта maps.yandex.ru

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Большая Морская, 35
Большая Морская, 35
скриншот с сайта maps.yandex.ru

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По данным «Фонтанки», переговоры о передаче Воронцовского дворца ведутся с конца 2018-го. После того, как осенью 2017-го Суворовское военное училище перебралось в отреставрированное здание на Московском проспекте, особняк ненадолго заняли нахимовцы. В настоящее время дворец пустует.


© Фонтанка.Ру

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