Движение на центральном участке ЗСД ограничат на несколько дней

В апреле 2019 года на центральном участке Западного скоростного диаметра в Петербурге будут на время ограничивать движение транспорта. Там запланированы работы по инспекции дорожного обустройства, сообщили 4 апреля в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы».

С 9:00 до 18:00 6 апреля ограничат две крайние левые полосы на участке от вантового моста через Корабельный фарватер до съезда на набережную Макарова.

С 9:00 до 18:00 7 апреля будут поочередно перекрывать крайние правые и левые полосы на участке от съезда на набережную Макарова через Корабельный фарватер до вантового моста.

А с 22:00 8 апреля до 6:00 9 апреля и с 22:00 9 апреля до 6:00 10 апреля ограничат движение по двум крайним левым полосам после тоннеля под рекой Смоленкой. С 8 на 9 апреля – на северном направлении, а с 9 на 10 апреля — на южном.





