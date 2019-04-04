Площадки под строительство в Петербурге хотят изучать на предмет неизвестных захоронений до выдачи разрешений на строительство

В Петербурге могут ввести систематическое обследование земель на предмет неучтенных захоронений. Таким образом планируется предотвратить «стройки на костях» и возможный ущерб в случаях, когда реализация проектов из-за этого прекращается. Комиссия Заксобрания по городскому хозяйству рекомендовала парламенту принять законопроект за основу, 4 апреля сообщил «Фонтанке» зампредседателя комиссии Борис Вишневский.

По действующему законодательству, строить на территории кладбищ запрещено, даже в тех случаях, когда производится перенос захоронения. По сложившейся практике археологические работы производят уже после получения разрешения на строительство.

Законопроект предлагает внести поправки в закон «О погребении и похоронном деле», которые вводят систематическое обследование территорий города на предмет неучтенных захоронений. Список участков на основании архивных материалов должна составить парламентская комиссия по городскому хозяйству, а утвердить — ЗакС.

По замыслу, инициатива должна исключить случаи, когда уже после начала реализации строительного проекта становится известно, что под ним — неизвестное ранее кладбище.

Последний громкий пример — строительство торгового центра на месте снесенного кинотеатра «Спутник». В 2013 году активистам удалось доказать в суде, что стройка затрагивает территорию Фарфоровского кладбища. Однако в 2017 году собственник участка, компания «Ликострой», получила разрешение на строительство ТЦ, пересмотрев границы стройки так, чтобы она не задевала захоронения. Кинотеатр демонтировали в начале 2018 года. Тем не менее, активисты уверены, что реализация проекта затрагивает захоронения.

В прошлом году в ходе археологических работ историческое захоронение обнаружили в Нейшлотском переулке, на месте снесенного здания детского сада. Ранее на этой территории располагалось Сампсониевское кладбище, на котором, в числе прочих, были захоронены архитекторы Доменико Трезини и Бартоломео Растрелли.