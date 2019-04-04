В Петербурге ночью закроют движение сразу по пяти мостам

В ночь на пятницу, 5 апреля, в Санкт-Петербурге разведут сразу пять мостов. А потом будет небольшой перерыв – до следующей недели.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Мостотреста», предстоящей ночью состоится технологическая разводка следующих мостов:







Володарский – с 2:00 до 5:45,

Литейный – с 1:40 до 4:45,

Дворцовый – с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,

Тучков – с 2:00 до 4:55,

Кантемировский – с 1:30 до 4:30.

Этим аккордом (в предыдущие три ночи проверяли по три-четыре моста) разводки на текущей неделе заканчиваются. В выходные можно не бояться застрять перед взмывшим крылом переправы.

Профилактические работы продолжатся в ночь с 8 на 9 апреля. Всего до открытия сезона навигации, которое намечено на 10 апреля, напомним, запланировано более 50 тестовых разводок мостов через Неву и Малую Неву. Таким образом специалисты проверяют готовность пролётов к активной деятельности.